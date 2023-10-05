В Калмыкии обнаружили вирус африканской чумы свиней в сосисках

В одном из магазинов столицы Калмыкии Элисты обнаружили геном вируса африканской чумы свиней (АЧС) в сосисках, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского Управления ветеринарии.

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АЧС обнаружили в сосисках, произведенных во Владимирской области. По распоряжению главы Калмыкии Бату Хасикова на территории магазина ввели карантин.

В сентябре три очага АЧС выявили в Краснодарском крае. Так, в столовой станицы Еремизино-Борисовская обнаружили более 50 килограммов зараженной свинины.

Африканская чума свиней относится к списку особо опасных болезней для животных. Все поголовье в зоне заражения подлежит уничтожению, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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