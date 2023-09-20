Производитель «Вязанки» изъял партию ветчины, в которой нашли геном АЧС

Уточняется, что продукт был изготовлен в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире. Несмотря на «фактическую безопасность готовой продукции» было принято решение об изъятии, так как не опасный для человека АЧС наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам.

«Дополнительно проведено исследование колбасных изделий... партия свиного сырья с выявленным фрагментом генома АЧС, была изолирована и на производство не поступала», - добавили в компании.

Ранее африканскую чуму свиней (АЧС) выявили на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».