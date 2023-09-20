Производитель «Вязанки» изъял партию ветчины, в которой нашли геном АЧС
Производитель колбасной продукции бренда «Вязанка» изъял в Якутии всю партию ветчины «Столичная», в которой обнаружили геном африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба владеющей маркой компании «Аби».
Уточняется, что продукт был изготовлен в ЗАО «Стародворские колбасы» во Владимире. Несмотря на «фактическую безопасность готовой продукции» было принято решение об изъятии, так как не опасный для человека АЧС наносит большой экономический ущерб свиноводческим хозяйствам.
«Дополнительно проведено исследование колбасных изделий... партия свиного сырья с выявленным фрагментом генома АЧС, была изолирована и на производство не поступала», - добавили в компании.
Ранее африканскую чуму свиней (АЧС) выявили на предприятии холдинга «Мираторг» в Корочанском районе Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российских студентов отправили в СИЗО за участие в «подпольном штабе» Навального
- «Локомотив» в серии пенальти уступил «Уралу» в Кубке России
- В московском общежитии нашли труп 20-летнего футболиста
- Reuters: Байден в четверг объявит о новом пакете военной помощи Украине
- Песков назвал невозможным создание альтернативы ООН
- Илона Маска выдвинули на премию имени академика Сахарова
- СМИ: в Швеции завершат расследование по «Северным потокам» до конца года
- Спасатели извлекли из-под завалов еще одну погибшую при взрыве в Балашихе
- Производитель «Вязанки» изъял партию ветчины, в которой нашли геном АЧС
- Новак: Правительство балансирует цены на оптовом рынке топлива
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru