В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил коллегу и скрылся

Известно, что 42-летний старший лейтенант в нерабочее время двигался на своей Audi A8 мимо поселка Сокольники Гвардейского района области. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. По требованию инспекторов он остановился, тут же выяснилось, что в регионе проходит рейд по полицейским, нарушающим правила дорожного движения. Мужчина испугался наказания, начал движение и наехал на коллегу, прокатив того на капоте машины. Пострадавший не получил серьезных травм.

Отмечается, что старший лейтенант скрылся от инспекторов, разогнавшись до 210 км/ч.

«Погоня продолжалась около часа и закончилась, когда ДПСники пробили себе колесо на служебной машине», — пишет Telegram-канал SHOT.

Нарушителя разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Сбежавшему инспектору может грозить до пяти лет заключения.

