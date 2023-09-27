В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил коллегу и скрылся
Нетрезвый инспектор ДПС в Калининградской области сбил коллегу и скрылся от правоохранителей, злоумышленника разыскивают. Об этом сообщает Life.ru.
Известно, что 42-летний старший лейтенант в нерабочее время двигался на своей Audi A8 мимо поселка Сокольники Гвардейского района области. Мужчина находился в нетрезвом состоянии. По требованию инспекторов он остановился, тут же выяснилось, что в регионе проходит рейд по полицейским, нарушающим правила дорожного движения. Мужчина испугался наказания, начал движение и наехал на коллегу, прокатив того на капоте машины. Пострадавший не получил серьезных травм.
Отмечается, что старший лейтенант скрылся от инспекторов, разогнавшись до 210 км/ч.
«Погоня продолжалась около часа и закончилась, когда ДПСники пробили себе колесо на служебной машине», — пишет Telegram-канал SHOT.
Нарушителя разыскивают, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Сбежавшему инспектору может грозить до пяти лет заключения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru