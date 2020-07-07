В Калининграде задержаны вербовщики террористов
В калининградском управлении ФСБ РФ заявили о задержании в регионе вербовщиков международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, задержаны четыре человека, которые являются членами запрещенной в России террористической группировки. Все четверо взяты под стражу.
Отмечается, что задержанные вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии с целью последующей отправки их в места боевых действий.
Накануне сообщалось, что в калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании».
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