В Калининграде задержаны вербовщики террористов

В калининградском управлении ФСБ РФ заявили о задержании в регионе вербовщиков международной террористической организации. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, задержаны четыре человека, которые являются членами запрещенной в России террористической группировки. Все четверо взяты под стражу.

Отмечается, что задержанные вели идеологическую подготовку трудовых мигрантов из Центральной Азии с целью последующей отправки их в места боевых действий.

Накануне сообщалось, что в калининградских торговых центрах «Европа» и «Плаза» эвакуировали посетителей и сотрудников после анонимного звонка о «минировании».


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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:ФСБКалининград
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