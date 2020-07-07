В Калининграде задержан 22-летний мужчина, сообщивший о «минировании» двух ТЦ
В Калининграде полиция задержала 22-летнего молодого человека, который предоставил ложные сообщения о минировании двух торговых центров города "Европа" и "Плаза". Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что задержанный является жителем Калининграда. Полицейские устанавливают, что стало причиной его поступка.
По данным агентства, в ходе проверок оперативными службами взрывных устройств в торговых центрах обнаружено не было.
Ранее НСН сообщала, что в понедельник вечером посетителей и сотрудников двух ТЦ Калининграда эвакуировали из-за угрозы взрыва. Поступило соответствующее анонимное сообщение.
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