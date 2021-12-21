В Калининграде задержали скрывавшегося 20 лет подозреваемого в убийстве
Житель Казахстана, находившийся в международном розыске и скрывавшийся от следствия 20 лет, задержан в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали мужчину, находившегося 20 лет в международном розыске. 45-летний мужчина подозревается в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — приводит сообщение ТАСС.
Отмечается, что убийство было совершено в Казахстане. В 2000 году подозреваемый прибыл в Калининград, где скрывался от правосудия, в 2006 году сделал себе поддельные документы, спустя три года женился и взял фамилию супруги. Правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к другим преступлениям.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,3 млн+25 907 / сут.
Умерли
299 тыс.+1 027 / сут.
Выздоровели
9,1 млн+40 219 / сут.
- Путин примет участие в церемонии приема двух атомных подлодок в состав ВМФ
- «Коммерческая ситуация»: Песков объяснил остановку поставок газа в Германию по «Ямал – Европе»
- Песков: российские власти делают всё для защиты интересов россиян за рубежом
- Появилось видео массового ДТП в центре Москвы
- Экс-президенту Киргизии Акаеву предъявили новое обвинение
- НХЛ официально приостановила регулярный чемпионат из-за ковида
- В Калининграде задержали скрывавшегося 20 лет подозреваемого в убийстве
- Россиянка Сапега написала прошение о помиловании на имя Лукашенко
- СМИ сообщили об отсутствии в НАТО консенсуса по переговорам с Россией
- Поток газа по «Ямалу-Европе» остановлен после отказа «Газпрома» от бронирования
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru