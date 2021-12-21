В Калининграде задержали скрывавшегося 20 лет подозреваемого в убийстве

«Оперативники уголовного розыска ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда задержали мужчину, находившегося 20 лет в международном розыске. 45-летний мужчина подозревается в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору», — приводит сообщение ТАСС.

Отмечается, что убийство было совершено в Казахстане. В 2000 году подозреваемый прибыл в Калининград, где скрывался от правосудия, в 2006 году сделал себе поддельные документы, спустя три года женился и взял фамилию супруги. Правоохранители выясняют, причастен ли мужчина к другим преступлениям.

