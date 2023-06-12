В Калининграде взломали эфир радиостанции
В Калининграде 12 июня неизвестные подменили спутниковый сигнал радиостанции «Европа плюс», сообщили местные СМИ со ссылкой на руководителя пресс-служба областного правительства Дмитрия Лыскова.
Чиновник рассказал, что злоумышленники транслировали в эфире «незаконный контент». Инцидент продлился менее пяти минут, уточнил он.
Автоматика перешла на резервный источник в виде интернет-канала. В обстоятельствах взлома разбираются профильные структуры.
В День России произошла хакерская атака на радиостанции Краснодарского края, передает «Радиоточка НСН».
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