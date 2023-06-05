«Взлом, подмена, провокация!»: В России не поверили в фейковое «обращение Путина»

ЧИСТЫЙ ФЕЙК И «ГОЛОС ПУТИНА»

История с новой атакой российских СМИ началась в воскресенье вечером, когда советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе трансляций ряда крымских кабельных операторов. Однако, основной целью «панического удара» по россиянам оказались другие регионы.

5 июня утром в сети появилось видео с автомагнитолой, из которой якобы звучит «обращение Путина». Утверждалось, что оно рано утром вышло в эфир на радиостанциях в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.

«Голос Путина» говорил, что «в четыре часа утра украинские войска при поддержке Вашингтона» якобы вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, жителей которых призвали эвакуироваться вглубь территории России.

«На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации», - продолжил стращать россиян «голос», сделав неправильное ударение в слове «введено».

Около двух часов дня на инцидент отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт взлома, но назвал сказанное фейком.

«Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен. Все эти сообщения – это чистый фейк», - подчеркнул Дмитрий Сергеевич.

В МТРК «Мир» также подтвердили факт взлома одноименных телеканала и радиостанции.

«Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала "МИР" и радио "МИР". В настоящий момент специалистам МТРК "Мир" удалось восстановить вещание телеканала и радио. Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК "Мир" и является абсолютным фейком и провокацией», - говорится в сообщении компании.