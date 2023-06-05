«Взлом, подмена, провокация!»: В России не поверили в фейковое «обращение Путина»
Три региона России не стали впадать в панику из-за страшилок о вторжении «голоса из магнитолы», Песков подтвердил факт взлома, а авторы видео оказались безграмотными.
Новая неделя началась в России с сообщений об «обращении» президента страны Владимира Путина, якобы прозвучавшем в эфире ряда региональных радиостанций.
В Кремле назвали его «чистым фейком», назвав произошедшее «взломом», а власти Белгородской и Воронежской областей призвали местных жителей не паниковать из-за объявления об «украинском вторжении».
ЧИСТЫЙ ФЕЙК И «ГОЛОС ПУТИНА»
История с новой атакой российских СМИ началась в воскресенье вечером, когда советник главы Крыма Олег Крючков сообщил о взломе трансляций ряда крымских кабельных операторов. Однако, основной целью «панического удара» по россиянам оказались другие регионы.
5 июня утром в сети появилось видео с автомагнитолой, из которой якобы звучит «обращение Путина». Утверждалось, что оно рано утром вышло в эфир на радиостанциях в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях.
«Голос Путина» говорил, что «в четыре часа утра украинские войска при поддержке Вашингтона» якобы вторглись на территории Курской, Белгородской и Брянской областей, жителей которых призвали эвакуироваться вглубь территории России.
«На территории этих областей моим указом введено военное положение. Также сегодня подпишу указ о всеобщей мобилизации», - продолжил стращать россиян «голос», сделав неправильное ударение в слове «введено».
Около двух часов дня на инцидент отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт взлома, но назвал сказанное фейком.
«Да, это был взлом действительно. Нам об этом известно. Сейчас срочно вещателей информируют соответствующие ведомства об этом, но уже контроль восстановлен. Все эти сообщения – это чистый фейк», - подчеркнул Дмитрий Сергеевич.
В МТРК «Мир» также подтвердили факт взлома одноименных телеканала и радиостанции.
«Сегодня с 12:41 до 13:18 неустановленными лицами была совершена незаконная врезка с подменой содержания информационных программ телеканала "МИР" и радио "МИР". В настоящий момент специалистам МТРК "Мир" удалось восстановить вещание телеканала и радио. Вся информация, размещенная с 12:41 до 13:18, не имеет отношения к МТРК "Мир" и является абсолютным фейком и провокацией», - говорится в сообщении компании.
ТРИ РЕГИОНА И ОДНА АВТОМАГНИТОЛА
Незадолго до заявления Пескова власти Воронежской и Белгородской областей призвали граждан не паниковать.
«Жители Воронежской области сообщают об очередных взломах частот радиовещания. Официально сообщаем, что ситуация в регионе продолжает оставаться контролируемой (...) Причин для беспокойства нет», - сообщил Telegram-канал правительства Воронежской области.
Оперштаб, уставшей от диверсантов и обстрелов Белгородской области, также призвал своих жителей сохранять спокойствие.
«В сети тиражируется видео, на котором якобы транслируется сигнал взломанной радиостанции (…) Информация о вторжении украинских войск в Белгородской области, введении военного положения, всеобщей мобилизации и эвакуации региона вглубь России — фейк.. (…) Цель сообщения — посеять панику среди мирных белгородцев. Сохраняйте спокойствие. И доверяйте только достоверным источникам», - призвали в ведомстве.
Власти Ростовской области не стали комментировать информацию о взломе, несмотря на утверждения, что «ролик с автомагнитолой», вещающей на частоте 105.9 FM, якобы был снят именно в этом регионе.
Вместе с тем, главный редактор радио «Атаман FM», вещающего на этой частоте в Ростовской области, Роман Корнеев заявил, что никакого взлома не было.
«Информация якобы об объявлении Владимира Путина в РФ или отдельных регионах на радио "Атаман FM" не публиковалась и является не более чем выдумкой автора статьи. Никакого взлома вещания не было. Радио работает в штатном режиме», - сказал Корнеев ТАСС.
Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью НСН объяснил, что «взломать» радиочастоты довольно просто.
«Например, у вас есть радиостанция, которая вещает на определенных частотах. Если ее сигнал больше, сильнее, чем аналогичный сигнал станции, которая до этого вещала, то сообщение будет идти от вас. То есть, чем ближе расстояние до передатчика, чем он мощнее, тем выше вероятность, что приниматься будет именно ваш сигнал. Передатчики есть разные по мощности. Условно говоря, передатчик может находиться в сотнях километров, но он будет мощнее. Если говорить про портативные истории, то они действуют до 30 километров в среднем. Технология старая, избитая, ничего нового нет», - сказал Муртазин.
Вместе с тем, по его словам, цифровой сигнал Первого канала таким образом «перешибить» невозможно, потому что там используется кодирование и декодирование.
Это уже не первая попытка выдать в эфире российских СМИ фейковую информацию. 28 февраля в некоторых городах Подмосковья, в Воронежской области и в Крыму по радио и ТВ объявили о воздушной тревоге, напоминает «Коммерсантъ». 22 февраля в нескольких регионах РФ сообщили по радио о «воздушной тревоге и угрозе ракетного удара».
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