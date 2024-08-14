В Калининграде вылетевшая на тротуар машина сбила пятерых пешеходов

Автомобиль Mercedes наехал на пешеходов в Калининграде, пострадали пять человек. Об этом сообщило управление МВД по Калининградской области.

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Авария произошла накануне вечером на улице Черняховского. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на тротуар, совершив наезд на пешеходов, отмечает «Свободная пресса».

«Пострадало пять человек. Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение», — указали в УМВД.

По данным правоохранителей, 33-летний водитель Mercedes уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. После медосвидетельствования мужчину доставят в полицию.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МВДДТПКалининград

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