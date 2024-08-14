В Калининграде вылетевшая на тротуар машина сбила пятерых пешеходов
Автомобиль Mercedes наехал на пешеходов в Калининграде, пострадали пять человек. Об этом сообщило управление МВД по Калининградской области.
Авария произошла накануне вечером на улице Черняховского. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на тротуар, совершив наезд на пешеходов, отмечает «Свободная пресса».
«Пострадало пять человек. Трое, получившие тяжкий и средний вред здоровью, были госпитализированы с травмами, двоим назначено амбулаторное лечение», — указали в УМВД.
По данным правоохранителей, 33-летний водитель Mercedes уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. После медосвидетельствования мужчину доставят в полицию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Турции 22 человека пострадали в ДТП с пассажирским автобусом
- В Москве потушили загоревшийся фасад ТЦ «РИО»
- СМИ: Комик Незлобин продал свою последнюю московскую квартиру
- СМИ: При въезде в Турцию будут снимать отпечатки пальцев
- В Шебекине водитель грузовика пострадал при атаке украинского FPV-дрона
- В Калининграде вылетевшая на тротуар машина сбила пятерых пешеходов
- Минобороны сообщило об уничтожении 117 дронов ВСУ и четырех ракет «Точка-У»
- Воронежскую область атаковали более 35 дронов ВСУ
- Подозреваемую в госизмене россиянку задержали в ДНР
- Гладков: В Белгородской области ввели режим ЧС регионального уровня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru