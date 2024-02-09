В Калининграде мужчина случайно ранил дочь в голову
Двухлетняя девочка попала в реанимацию после того, как её случайно ранил собственный отец, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Калининградской области.
Инцидент произошёл в городе Светлый под Калининградом. Предварительно установлено, что 39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в квартире развлекался с пневматическим ружьём МР-512, стреляя по автомобильному радиатору.
«По неосторожности он попал в пробегающую мимо малолетнюю дочь... Сейчас девочка находится в реанимации. Мужчина задержан... оружие изъято... возбуждено уголовное дело», - указали в полиции.
По данным медиков, у двухлетней девочки диагностированы очаговая травма головного мозга с открытой внутричерепной раной, а также открытая проникающая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.
Ранее суд в Алтайском крае оправдал жительницу Славгорода, которая случайно выстрелила в голову знакомому из пистолета, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru