СМИ: В Челябинске расстреляли чемпиона России по боксу Стоцкого
Чемпиона России по боксу Андрея Стоцкого расстреляли во время ночной пробежки в Челябинске. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
По данным канала, на 28-летнего спортсмена напали когда он бегал в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. У Стоцкого возник конфликт с лицами, вышедшими у остановившейся в том же районе машины.
В итоге словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой в мастера спорта неизвестные выстрелили около 20 раз, после чего скрылись.
Отмечается, что Стоцкого госпитализировали, за его жизнь борются врачи.
Ранее в Москве неизвестные расстреляли водителя Mercedes и забрали у него 30 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru