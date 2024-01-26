СМИ: В Челябинске расстреляли чемпиона России по боксу Стоцкого

По данным канала, на 28-летнего спортсмена напали когда он бегал в районе стадиона «Восход» на улице Новороссийской. У Стоцкого возник конфликт с лицами, вышедшими у остановившейся в том же районе машины.

В итоге словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой в мастера спорта неизвестные выстрелили около 20 раз, после чего скрылись.

Отмечается, что Стоцкого госпитализировали, за его жизнь борются врачи.

Ранее в Москве неизвестные расстреляли водителя Mercedes и забрали у него 30 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».