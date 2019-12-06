В Калининграде гибель лебедей связывают с отравлением ядом
6 декабря 201901:05
Четыре лебедя погибли в Калининграде, еще трех птиц пытаются спасти ветеринары. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, птицы были отравлены ядом.
Отмечается, что у лебедей наблюдаются все признаки отравления. Точные результаты станут известны на следующей неделе после проведения анализа биоматериала в лаборатории.
Лебеди находились на Верхнем пруде и в парке Макса Ашмана. Жители города заметили, что птицы лежат без движения и сообщили об этом приют-передержку "Клюквенное".
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