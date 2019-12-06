В Калининграде гибель лебедей связывают с отравлением ядом

Четыре лебедя погибли в Калининграде, еще трех птиц пытаются спасти ветеринары. Как сообщает РИА Новости, по предварительным данным, птицы были отравлены ядом.

Отмечается, что у лебедей наблюдаются все признаки отравления. Точные результаты станут известны на следующей неделе после проведения анализа биоматериала в лаборатории.

Лебеди находились на Верхнем пруде и в парке Макса Ашмана. Жители города заметили, что птицы лежат без движения и сообщили об этом приют-передержку "Клюквенное".

