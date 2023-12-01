В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,8
1 декабря 202311:49
Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали в штате Калифорния близ границы с Мексикой. Об этом сообщила Геологическая служба США (USGS).
Подземные толчки произошли в 07:43 UTC (10:43 мск) в 12 километрах восточнее поселения Окотильо у южной границы страны. Очаг землетрясения располагался на глубине 9,6 километра.
Данных о возможных жертвах и разрушениях не приводится.
Ранее землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Папуа — Новой Гвинеи, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru