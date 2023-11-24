На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6

Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Северо-Байкальском районе Бурятии вечером 23 ноября. Об этом сообщил республиканский главк МЧС.

У берегов Вануату произошло землетрясение магнитудой 6,7

«В 39 км юго-западнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6», — указали в ведомстве.

Отмечается, что толчки интенсивностью 2-3 балла ощущались в поселках Кумора и Новый Уоян. Спасатели не выявили разрушений после землетрясения, пишет «Свободная пресса». Объекты жизнеобеспечения района работают штатно.

Ранее землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировали у берегов провинции Северное Малуку в Индонезии, напоминает телеканал «360».

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