На севере Бурятии произошло землетрясение магнитудой 4,6
Землетрясение магнитудой 4,6 зафиксировали в Северо-Байкальском районе Бурятии вечером 23 ноября. Об этом сообщил республиканский главк МЧС.
«В 39 км юго-западнее населенного пункта Новый Уоян Северо-Байкальского района зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,6», — указали в ведомстве.
Отмечается, что толчки интенсивностью 2-3 балла ощущались в поселках Кумора и Новый Уоян. Спасатели не выявили разрушений после землетрясения, пишет «Свободная пресса». Объекты жизнеобеспечения района работают штатно.
Ранее землетрясение магнитудой 6,2 зарегистрировали у берегов провинции Северное Малуку в Индонезии, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru