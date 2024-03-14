В жилом доме в Тбилиси произошел взрыв

«На Самтредской улице №2 на рассвете прогремел мощный взрыв в жилом доме. По указанному адресу проживают 93 семьи», — приводит сообщение ТАСС.

По предварительным данным, никто не пострадал. Жильцов эвакуируют.

Как пишут СМИ, причиной ЧП могла стать утечка газа. На месте взрыва находятся сотрудники Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, представители городских служб, полиция.

Ранее хлопок прогремел в многоэтажке в Челябинске, в одной из квартир взорвался самогонный аппарат. Хозяина жилья госпитализировали с ожогами, отмечает телеканал «360».

