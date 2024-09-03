В Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек
3 сентября 202417:30
Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в городе Баксан. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кабардино-Балкарской республики.
В ведомстве отметили, что стационарное лечение получают 70 человек, специалисты оценивают их состояние, как степени тяжести.
«Большая часть из обратившихся находятся на амбулаторном лечении в виду лёгкой степени тяжести заболевания», - говорится в сообщении.
Ранее в Сургуте у более чем 90 пациентов кардиологического центра была выявлена острая кишечная инфекция, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru