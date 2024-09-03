В Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в городе Баксан. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Кабардино-Балкарской республики.

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В ведомстве отметили, что стационарное лечение получают 70 человек, специалисты оценивают их состояние, как степени тяжести.

«Большая часть из обратившихся находятся на амбулаторном лечении в виду лёгкой степени тяжести заболевания», - говорится в сообщении.

Ранее в Сургуте у более чем 90 пациентов кардиологического центра была выявлена острая кишечная инфекция, сообщает RT.

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Кабардино-балкарияИнфекцияОтравление

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