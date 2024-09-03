В Кабардино-Балкарии с кишечным отравлением госпитализировали 70 человек

Двое пострадавших при аварийной посадке вертолета в Иркутской области находятся в тяжелом состоянии В Монголии рассказали, почему не могут арестовать Путина по ордеру МУС СМИ: США могут начать поставки Украине ракет большой дальности класса «воздух-земля» JASSM Суд зарегистрировал встречный иск покупательницы квартиры Ларисы Долиной Новый котенок премьера Стармера будет подчиняться главному мышелову на Даунинг-стрит коту Ларри