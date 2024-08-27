СК: В Подмосковье четверо детей отравились после посещения бассейна
Токсическое отравление зафиксировали у четырех детей после посещения бассейна в Егорьевске Московской области, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
По данным правоохранителей, 24 августа в Егорьевске четверо детей 3-13 лет вместе с родителями плавали в бассейне спортивно-развлекательного центра. Позже ребята почувствовали недомогание, их госпитализировали, медики диагностировали «токсическое действие газов, дымов и паров». Сейчас пострадавшие вернулись домой, им ничего не угрожает.
Лабораторные испытания выявили, что вода в бассейне не соответствовала нормативам по содержанию хлоридов, воздух в помещении — нормам по содержанию озона.
«Следственными органами... возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — заявили в Следкоме.
Ранее в Кемеровской области обнаружили острую кишечную инфекцию у 35 детей, отдыхавших в санатории-профилактории, работу учреждения приостановили, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru