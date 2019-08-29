В Кабардино-Балкарии предотвратили серию терактов

Сотрудники ФСБ предотвратили теракты в Кабардино-Балкарии. Как пишет РИА Новости, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник подчёркивает, что в ходе проведения оперативных мероприятий у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе республики они обнаружили в лесу тайник с двумя самодельными взрывными устройствами. Поскольку совершать их транспортировку была достаточно опасно, уничтожить их решили на месте.

Как отмечает RT, сотрудникам ФСБ удалось задержать и того, кто смастерил эти устройства. Им оказался местный житель, ранее судимый за терроризм. Он признался, что занимался подготовкой «диверсионно-террористических актов в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур». При этом в ФСБ не уточнили, действовал ли мужчина в одиночку или он связан с какими-то террористическими организациями.