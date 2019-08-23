ФСБ накрыла калужскую ячейку, финансирующую зарубежный терроризм
Правоохранительные органы разоблачили и пресекли деятельность в Калужской области религиозно-экстремистской ячейки, участники которой занимались сбором и переводом средств в Сирию для запрещённой в России группировки «Исламское государство».
Совместную операция провели сотрудники Федеральной службы безопасности и Росгвардии, информирует Центр общественных связей ФСБ.
Как отмечает RT, экстремистский кружок составляли шестеро выходцев из Центральной Азии.
Они действовали в соответствие с указаниями террористов из-за рубежа. Относительно недавно ФСБ раскрыла аналогичную ячейку, члены которой готовились напасть на воинскую часть под Владимиром.
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