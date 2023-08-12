В Кабардино-Балкарии один человек погиб в результате обвала горных пород

Как пишет агентство со ссылкой на данные МЧС, утром 12 августа в ведомство поступила информация о попадании пяти туристов под камнепад в Черекском районе республики на высоте 3,5 тысячи метров. Отмечалось, что есть пострадавшие.

Позже директор альпинистского лагеря «Безенги» Алий Анаев рассказал ТАСС, что около 2 часов ночи в районе «Судейские ночевки» произошел обвал горной породы с горы Дых-Тау.

«На этом месте ночевали две группы альпинистов и туристов из Санкт-Петербурга. По предварительным данным, погиб один человек», — указал собеседник агентства.

По словам Анаева, еще пять человек пострадали.

