Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 24 человек

«Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились еще два», - сказал он.

Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия достигло 24.

Масштабный оползень в высокогорном крае Рача сошёл 3 августа. По предварительным данным, еёго объём составил более пяти млн кубических метров грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

