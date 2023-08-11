Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 24 человек
Министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе заявил, что спасатели обнаружили тела ещё двух погибших в результате схода оползня на курорт Шови, сообщает ТАСС.
«Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились еще два», - сказал он.
Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия достигло 24.
Масштабный оползень в высокогорном крае Рача сошёл 3 августа. По предварительным данным, еёго объём составил более пяти млн кубических метров грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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