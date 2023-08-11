Число погибших при сходе оползня в Грузии увеличилось до 24 человек

Министр инфраструктуры и регионального развития Грузии Ираклий Карселадзе заявил, что спасатели обнаружили тела ещё двух погибших в результате схода оползня на курорт Шови, сообщает ТАСС.

В Грузии сообщили о полном уничтожении курорта Шови

«Сегодня обнаружены три тела и один фрагмент тела. Согласно утренним данным было обнаружено одно тело и сейчас добавились еще два», - сказал он.

Таким образом, общее число жертв стихийного бедствия достигло 24.

Масштабный оползень в высокогорном крае Рача сошёл 3 августа. По предварительным данным, еёго объём составил более пяти млн кубических метров грунта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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