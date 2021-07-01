ФСБ РФ предотвратила теракты в Москве и Астраханской области
Сотрудники ФСБ России предотвратили теракты, которые готовили участники запрещенной в РФ международной террористической организации «Исламское государство», сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По информации силовиков, двое граждан России планировали нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия. По местам их проживания были обнаружены и изъяты автоматическое огнестрельное оружие и боеприпасы, граната, а также экстремистская литература.
В сообщении ФСБ уточняется, что один из террористов был задержан, второй оказал сопротивление при задержании и был ликвидирован.
Ранее сотрудники ФСБ задержали сторонников «Исламского государства» в Ставропольском крае, сообщает Ura.ru. Один из террористов готовил самодельное зажигательное устройство, а у второго изъяли взрывчатые вещества.
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