В Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. Есть погибший

В Черекском районе Кабардино-Балкарии, попав под камнепад в горах, по предварительным данным, погиб один альпинист. Еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

На место происшествия – к ущелью Безенги – выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщают Известия.