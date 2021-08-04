В Кабардино-Балкарии группа туристов попала под камнепад. Есть погибший

В Черекском районе Кабардино-Балкарии, попав под камнепад в горах, по предварительным данным, погиб один альпинист. Еще один пострадал. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

На место происшествия – к ущелью Безенги – выдвинулись восемь спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщают Известия.

Жертвами камнепада в Дагестане стали четыре человека

А 22 июля стало известно, что камнепад в КБР попала туристическая группа из Москвы в составе восьми человек. В результате травмы получили три человека. Также сообщалось, что к месту ЧП для эвакуации туристов была направлена группа из 13 спасателей, напоминает РЕН ТВ.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпасателиПроисшествиеАльпинистыТуристы
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