Жертвами камнепада в Дагестане стали четыре человека

В Дагестане под камнепад попал автомобиль, в котором находилось четыре человека. Как сообщает Интерфакс, все находящиеся в машине люди погибли.

Отмечается, что авария произошла в пятницу около 17 вечера близ села Сильди. Камнепад спровоцировал падение машины с обрыва, высота которого достигала 500 метров.

По информации агентства, в машине находилась пара с двумя детьми. Трое погибли на месте, 15-летнего мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.



