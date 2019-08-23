Жертвами камнепада в Дагестане стали четыре человека
23 августа21:58
В Дагестане под камнепад попал автомобиль, в котором находилось четыре человека. Как сообщает Интерфакс, все находящиеся в машине люди погибли.
Отмечается, что авария произошла в пятницу около 17 вечера близ села Сильди. Камнепад спровоцировал падение машины с обрыва, высота которого достигала 500 метров.
По информации агентства, в машине находилась пара с двумя детьми. Трое погибли на месте, 15-летнего мальчика доставили в больницу, однако спасти его не удалось.
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