В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли в ДТП

На трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, передает ТАСС.

Столкнулись два легковых автомобиля Toyota и «Газель». Авария произошла в среду вечером.

Отмечается, что столкновение было лобовым, все погибшие находились в Toyota. Водитель «Газели» и два его пассажира получают медицинскую помощь.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии на трассе «Каспий» в Волгоградской области.



