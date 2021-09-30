В Кабардино-Балкарии четыре человека погибли в ДТП
29 сентября 202123:59
На трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии произошло ДТП, в результате которого погибли четыре человека, передает ТАСС.
Столкнулись два легковых автомобиля Toyota и «Газель». Авария произошла в среду вечером.
Отмечается, что столкновение было лобовым, все погибшие находились в Toyota. Водитель «Газели» и два его пассажира получают медицинскую помощь.
Ранее сообщалось, что два человека погибли в аварии на трассе «Каспий» в Волгоградской области.
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29 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru