Два человека погибли в аварии на трассе «Каспий» в Волгоградской области
В ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и ГАЗель на федеральной трассе Р-22 «Каспий» под Волгоградом погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.
«В "ВАЗе" два человека погибли. В "ГАЗель" двое пострадавших - переломы конечностей», - цитирует «Интерфакс» ведомство.
Отмечается, что авария произошла в Михайловском районе области. Ситуация осложнилась тем, что оба автомобиля загорелись, спасатели МЧС ликвидировали пожар.
На месте работают экипажи областного подразделения ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловка. Также на место аварии прибыли представители руководства областной Госавтоинспекции.
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