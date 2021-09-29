Два человека погибли в аварии на трассе «Каспий» в Волгоградской области

В ДТП с участием автомобиля ВАЗ-2114 и ГАЗель на федеральной трассе Р-22 «Каспий» под Волгоградом погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Волгоградской области.

«В "ВАЗе" два человека погибли. В "ГАЗель" двое пострадавших - переломы конечностей», - цитирует «Интерфакс» ведомство.

Отмечается, что авария произошла в Михайловском районе области. Ситуация осложнилась тем, что оба автомобиля загорелись, спасатели МЧС ликвидировали пожар.

На месте работают экипажи областного подразделения ГИБДД, следственно-оперативная группа отдела МВД России по городу Михайловка. Также на место аварии прибыли представители руководства областной Госавтоинспекции.

