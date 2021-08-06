Застрявших на леднике российских туристов вывезли в Душанбе
Застрявших в ущелье Дараи Абдулкахор в Ванчском районе Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана шестерых российских туристов и еще четырех человек удалось снять с ледника Клин и отправить в Душанбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местного чиновника.
Отмечается, что туристы не смогли покинуть ледник еще 4 августа. За пострадавшими вылетел вертолет Ми-8 погранвойск, однако он разбился при посадке на ледник Хирсон. Пилот Сергей Тютин погиб, четверо находившихся на борту получили травмы.
Спасенных туристов и пассажиров вертолета отправили сначала в районный центр Ванч, а затем перенаправили в Душанбе. В операции по вызволению группы участвовали 100 человек, среди которых члены районной администрации, силовики, спасатели и волонтеры из числа местных жителей.
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