Застрявших на леднике российских туристов вывезли в Душанбе

Застрявших в ущелье Дараи Абдулкахор в Ванчском районе Горно-бадахшанской автономной области Таджикистана шестерых российских туристов и еще четырех человек удалось снять с ледника Клин и отправить в Душанбе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местного чиновника.

Отмечается, что туристы не смогли покинуть ледник еще 4 августа. За пострадавшими вылетел вертолет Ми-8 погранвойск, однако он разбился при посадке на ледник Хирсон. Пилот Сергей Тютин погиб, четверо находившихся на борту получили травмы.

Спасенных туристов и пассажиров вертолета отправили сначала в районный центр Ванч, а затем перенаправили в Душанбе. В операции по вызволению группы участвовали 100 человек, среди которых члены районной администрации, силовики, спасатели и волонтеры из числа местных жителей.

