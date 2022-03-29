В Израиле при стрельбе погибли пять человек

Пять человек стали жертвами стрельбы в израильском городе Бней-Брак. Об этом сообщили в эфире местной радиостанции Кan, передает ТАСС.

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Стрельбу открыл неизвестный мужчина, который позднее был нейтрализован.

Отмечается, что теракт стал третьем в стране за неделю. Ранее 22 марта погибли четверо израильтян в результате нападения вооруженного ножом мужчины, 27 марта были застрелены двое полицейских.

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ТЕГИ:СтрельбаИзраиль
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