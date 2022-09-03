В Ижевске злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции
Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, при задержании злоумышленник был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.
Отмечается, что инцидент произошел около 02:00 (01:00 мск) у здания отдела полиции №2.
«На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен, доставлен в медицинское учреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, также доставлены в больницу», — сообщили в МВД.
Дежурный наряд полиции ликвидировал возгорание. Назначено проведение служебной проверки.
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