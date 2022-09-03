Отмечается, что инцидент произошел около 02:00 (01:00 мск) у здания отдела полиции №2.

«На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен, доставлен в медицинское учреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, также доставлены в больницу», — сообщили в МВД.

Дежурный наряд полиции ликвидировал возгорание. Назначено проведение служебной проверки.

