В Ижевске злоумышленник бросил бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции

Неизвестный бросил две бутылки с зажигательной смесью в отдел полиции в Ижевске, при задержании злоумышленник был ранен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по Удмуртии.

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Отмечается, что инцидент произошел около 02:00 (01:00 мск) у здания отдела полиции №2.

«На место прибыли сотрудники ППС, подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление, ранив ножом двух полицейских. После предупредительных выстрелов полицейскими было применено табельное оружие. Нападавший был ранен, доставлен в медицинское учреждение. Двое полицейских, получивших ножевые ранения, также доставлены в больницу», — сообщили в МВД.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияИжевск
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