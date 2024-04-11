В Ижевске загорелся склад на площади тысяча квадратных метров

Возгорание произошло в помещении на улице Пойма в Ижевске. 38 человек смогли эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС.

К тушению привлекли свыше 80 человек и 27 единиц техники. Ликвидация возгорания осложняется особенностями планировки здания.

Накануне в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, передает «Радиоточка НСН».

