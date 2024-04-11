В Ижевске загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
11 апреля 202400:59
В складском здании в Ижевске произошел пожар на площади тысяча квадратных метров, заявили в пресс-службе МЧС России.
Возгорание произошло в помещении на улице Пойма в Ижевске. 38 человек смогли эвакуироваться до прибытия сотрудников МЧС.
К тушению привлекли свыше 80 человек и 27 единиц техники. Ликвидация возгорания осложняется особенностями планировки здания.
Накануне в результате пожара в частном доме в подмосковном Воскресенске погибли шесть человек, в том числе четыре ребенка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган выразил соболезнования лидеру ХАМАС из-за гибели его сыновей и внуков
- Экс-министр просвещения РФ заявила о недостаточности 45 минут для урока в школе
- СМИ: военачальник США посетит Израиль в связи с возможной атакой Ирана
- В Ижевске загорелся склад на площади тысяча квадратных метров
- ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
- Главу Гагаузии Гуцул подвергли проверке в аэропорту Кишинева
- Киностудия Lionsgate отложила премьеры «Пилы 11» и ремейка «Ворона»
- В США во время празднования Ураза-Байрама произошла стрельба
- Байден оговорился и назвал себя человеком прошлого века
- Lufthansa приостановила полеты в Тегеран из-за ситуации на Ближнем Востоке
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru