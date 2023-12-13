СМИ: В Новосибирске задержали подозреваемого в попытке теракта у военкомата
Правоохранители задержали подозреваемого в попытке совершения теракта у одного из военкоматов в Новосибирске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
Ранее стало известно, что в ночь на 5 декабря у одного из новосибирских военных комиссариатов обнаружили самодельное взрывное устройство. Было возбуждено дело о теракте, напоминает RT.
«Подозреваемый задержан», — указал собеседник РИА Новости.
Отмечается, что правоохранители задержали 27-летнего Евгения Ряполова, ранее судимого за хранение взрывчатки и покушение на ее незаконное изготовление взрывчатки. Кроме того, у мужчины есть условный срок за избиение двух человек по мотивам идеологической ненависти.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru