Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе
Школьник в одном из средних учебных заведений Башкирии ударил ножом одноклассника. Это случилось во время перемены, информирует республиканская прокуратура. Пострадавший ребёнок помещён в больницу.
По данным надзорного ведомства, удар ножом стал результатом конфликта между подростками. Для выяснения всех обстоятельств на место выезжал заместитель прокурора Кармаскалинского района, передает RT.
Прокуратура в ходе проверки, в частности, проконтролирует исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в школе, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Иркутск потрясло убийство школьника бандой подростков на автобусной остановке.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru