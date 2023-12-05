Школьник ударил ножом одноклассника на перемене в башкирской школе

Школьник в одном из средних учебных заведений Башкирии ударил ножом одноклассника. Это случилось во время перемены, информирует республиканская прокуратура. Пострадавший ребёнок помещён в больницу.

По данным надзорного ведомства, удар ножом стал результатом конфликта между подростками. Для выяснения всех обстоятельств на место выезжал заместитель прокурора Кармаскалинского района, передает RT.

Прокуратура в ходе проверки, в частности, проконтролирует исполнение законодательства об образовании в части безопасного пребывания детей в школе, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В случае выявления нарушений, будут приняты меры прокурорского реагирования.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на днях Иркутск потрясло убийство школьника бандой подростков на автобусной остановке.

