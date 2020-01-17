В ДТП с автобусом в Петербурге пострадали 7 человек

Не менее семи человек в Санкт-Петербурге получили травмы различной степени тяжести в результате дорожной аварии с участием автобуса, производства Павловского автозавода. В него врезался автомобиль BMW. ДТП случилось на Пулковском шоссе, сообщили ТАСС в Госавтоинспекции РФ.

Иномарка врезалась в автобус, который ехал впереди в том же направлении. Пострадали водитель BMW с пассажиром, а также пять человек в ПАЗе. По разным данным, госпитализированы трое и четверо из них, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Автобус ехал из Купчино к торговому центру «Лето». Всего в салоне находились 10 пассажиров, уточняет Газета.ру.

