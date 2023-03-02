В Иванове в результате пожара в доме погибли два человека

В одном из многоквартирных домов в Иванове на улице Демьяна Бедного произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В военной разведке Украины заявили, что многие пожары в России не случайны

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали жильцов. На полу общей кухни было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, а в одной из комнат — женщины 1937 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Ростовской области при пожаре в доме погибли двое детей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПроисшествияПожары
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры