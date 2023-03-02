В Иванове в результате пожара в доме погибли два человека
2 марта 202301:02
В одном из многоквартирных домов в Иванове на улице Демьяна Бедного произошел пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали жильцов. На полу общей кухни было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, а в одной из комнат — женщины 1937 года рождения.
Причины пожара устанавливаются.
Ранее в Ростовской области при пожаре в доме погибли двое детей.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,3 млн+13 438 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,6 млн+16 557 / сут.
- В Иванове в результате пожара в доме погибли два человека
- В Магнитогорске наледь упала на годовалого мальчика
- Си Цзиньпин призвал политически урегулировать конфликт на Украине
- «Роскосмос»: расширена программа перекрестных полетов на МКС
- Американский военный: США готовят атаку под ложным флагом для войны с Россией
- Кадыров рассказал о зарождении новой России
- Разведка США отвергла связь России с «гаванским синдромом»
- По белорусскому телевидению показали кадры с исправным российским самолетом А-50
- В Полтавской и Сумской областях Украины прогремели взрывы
- Госдеп заявил о готовности США обсуждать Договор СНВ с Россией
1 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru