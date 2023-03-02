В Иванове в результате пожара в доме погибли два человека

Прибывшие на место вызова спасатели установили, что горит квартира на четвертом этаже. Пожарные эвакуировали жильцов. На полу общей кухни было обнаружено тело мужчины 1968 года рождения, а в одной из комнат — женщины 1937 года рождения.

Причины пожара устанавливаются.

Ранее в Ростовской области при пожаре в доме погибли двое детей.

