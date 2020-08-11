В Иванове столкнулись три маршрутки

Сразу три маршрутки столкнулись в Иваново во вторник - по предварительным данным, пострадали пять человек, сообщил представитель экстренных служб региона.

Все пострадавшие направлены в областную клиническую больницу, насколько серьезные у них травмы, пока неясно. Обстоятельства ДТП выясняются.