Пять человек пострадали после столкновения фуры и автобуса в Тамбове

Рейсовый автобус столкнулся с фурой в Тамбове, в результате чего пять человек были госпитализированы с травмами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную полицию.

Отмечается, что дорожный инцидент произошел вечером на пересечении улицы Рылеева и бульвара Энтузиастов.

По предварительным данным, фура врезалась в автобус, когда тот заканчивал маневр поворота налево. Уточняется, что в результате удара в заднюю часть автобуса несколько пассажиров оказались зажаты.

По данным агентства, трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

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