В Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 2 км, а эпицентр находился в 20 км от города Перуджа, население которого составляет 120 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.



Сегодня, 9 марта, сейсмологи зафиксировали десятое за одни сутки подземные толчки у берегов Камчатки.

