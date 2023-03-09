В Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0
9 марта 202318:24
Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 2 км, а эпицентр находился в 20 км от города Перуджа, население которого составляет 120 тысяч человек.
Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Сегодня, 9 марта, сейсмологи зафиксировали десятое за одни сутки подземные толчки у берегов Камчатки.
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9 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru