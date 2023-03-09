В Италии произошло землетрясение магнитудой 5.0

Землетрясение магнитудой 5.0 произошло в центральной части Италии, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Отмечается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 2 км, а эпицентр находился в 20 км от города Перуджа, население которого составляет 120 тысяч человек.

Информации о пострадавших и разрушениях нет.

Сегодня, 9 марта, сейсмологи зафиксировали десятое за одни сутки подземные толчки у берегов Камчатки.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ИталияЗемлетрясение
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