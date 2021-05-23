В Италии погибли пассажиры фуникулёра
23 мая 202116:19
Не менее девяти человек погибли в результате обрушения кабины фуникулёра. Инцидент произошел в населённом пункте Стреза в итальянской области Пьемонт, сообщает агентство ANSA.
Известно, что авария произошла на самой высокой части маршрута. Когда трос оборвался, в кабине фуникулера было 11 человек.
Ранее сообщалось, что в американском Вайоминге не менее 16 человек пострадали при падении воздушных шаров.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru