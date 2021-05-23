В Италии погибли пассажиры фуникулёра

Не менее девяти человек погибли в результате обрушения кабины фуникулёра. Инцидент произошел в населённом пункте Стреза в итальянской области Пьемонт, сообщает агентство ANSA.

Известно, что авария произошла на самой высокой части маршрута. Когда трос оборвался, в кабине фуникулера было 11 человек.

Ранее сообщалось, что в американском Вайоминге не менее 16 человек пострадали при падении воздушных шаров.

