В Вайоминге не менее 16 человек пострадали при падении воздушных шаров

На западе американского штата Вайоминг разбились три обзорных воздушных шара, в результате чего пострадали от 16 до 20 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что воздушные шары, принадлежащие одному и тому же туроператору, упали отдельно в популярном туристическом месте.

Как пишет агентство со ссылкой на полицию, вероятно погода способствовала сбоям, но что именно произошло еще расследуется.

Отмечается, что по крайней мере один человек был доставлен в больницу.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // karinkasky
ТЕГИ:США
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры