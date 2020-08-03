В Вайоминге не менее 16 человек пострадали при падении воздушных шаров

На западе американского штата Вайоминг разбились три обзорных воздушных шара, в результате чего пострадали от 16 до 20 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что воздушные шары, принадлежащие одному и тому же туроператору, упали отдельно в популярном туристическом месте.

Как пишет агентство со ссылкой на полицию, вероятно погода способствовала сбоям, но что именно произошло еще расследуется.

Отмечается, что по крайней мере один человек был доставлен в больницу.



