В Вайоминге не менее 16 человек пострадали при падении воздушных шаров
3 августа 202022:39
На западе американского штата Вайоминг разбились три обзорных воздушных шара, в результате чего пострадали от 16 до 20 человек. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что воздушные шары, принадлежащие одному и тому же туроператору, упали отдельно в популярном туристическом месте.
Как пишет агентство со ссылкой на полицию, вероятно погода способствовала сбоям, но что именно произошло еще расследуется.
Отмечается, что по крайней мере один человек был доставлен в больницу.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru