В Италии погибла российская фотомодель

Российская фотомодель Галина Фёдорова погибла на итальянском острове Сардиния, сообщила на своей странице в «Инстаграме» её мать. Девушке было 33 года.

Инцидент произошёл несколько дней назад. По имеющимся данным, лодка, в которой находилась Фёдорова, перевернулась из-за большой волны. Девушка пыталась плыть, но спастись не смогла, а спасатели заметили её слишком поздно.

По словам Татьяны Фёдоровой, её дочь окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста, но устроиться на работу по специальности в Москве не смогла и работала продавцом в автосалоне. Затем она несколько лет жила в Париже.

