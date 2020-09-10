В Италии погибла российская фотомодель
Российская фотомодель Галина Фёдорова погибла на итальянском острове Сардиния, сообщила на своей странице в «Инстаграме» её мать. Девушке было 33 года.
Инцидент произошёл несколько дней назад. По имеющимся данным, лодка, в которой находилась Фёдорова, перевернулась из-за большой волны. Девушка пыталась плыть, но спастись не смогла, а спасатели заметили её слишком поздно.
По словам Татьяны Фёдоровой, её дочь окончила модельные курсы в Уфе, получила диплом журналиста, но устроиться на работу по специальности в Москве не смогла и работала продавцом в автосалоне. Затем она несколько лет жила в Париже.
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