В Италии нашли тело россиянки с ожогами и синяками
В Милане найдено тело гражданки России со следами насилия. Ее обнаружил в квартире собственный отец, сообщает Corriere della Sera.
Отмечается, что россиянка сидела на стуле, на ее теле были ожоги и синяки, а лицо окровавлено. Отцу женщины, чтобы попасть в квартиру, пришлось выламывать дверь.
Экспертиза установила, что россиянка скончалась примерно за сутки до обнаружения тела. При этом в полиции считают , что речь не идет об убийстве. Женщина якобы страдала от депрессии и злоупотребляла алкоголем, передает РИА ФАН.
Несколькими днями ранее в итальянском городе Пиоссаско была убита гражданка России. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики россиянки о помощи.
Прибывшие полицейские обнаружили в квартире тело 32-летней женщины и ее супруга-датчанина. По предварительной версии, мужчина расправился с женой, после чего покончил с собой.
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