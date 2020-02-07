В Италии нашли тело россиянки с ожогами и синяками

Экспертиза установила, что россиянка скончалась примерно за сутки до обнаружения тела. При этом в полиции считают , что речь не идет об убийстве. Женщина якобы страдала от депрессии и злоупотребляла алкоголем, передает РИА ФАН.

Несколькими днями ранее в итальянском городе Пиоссаско была убита гражданка России. Полицию вызвали соседи, услышавшие крики россиянки о помощи.

Прибывшие полицейские обнаружили в квартире тело 32-летней женщины и ее супруга-датчанина. По предварительной версии, мужчина расправился с женой, после чего покончил с собой.

