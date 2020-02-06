Датчанин убил в Италии свою русскую жену

В итальянском городе Пиоссаско на севере страны обнаружено тело россиянки со следами насильственной смерти. Как сообщают местные СМИ, тело нашли в квартире, принадлежавшей жертве.

Полицию вызвали соседи россиянки, которые рано утром услышали крики женщины о помощи. Стражам порядка пришлось взламывать дверь. В квартире они обнаружили тело 32-летней Анны Марочкиной и ее 39-летнего супруга – гражданина Дании Андреаса Педерсена.

По версии следствия, в ходе ссоры мужчина набросился на супругу и убил ее, после чего совершил суицид.

Также отмечается, что пара приехала в город Пиоссаско под Турином около года назад. Оба работали в фирме, которую создал датчанин. Соседи рассказали, что пара вела замкнутый образ жизни.

