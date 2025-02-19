В Испании ликвидировали сеть «русской мафии» по отмыванию денег
Полиция Испании совместно с Европолом пресекла деятельность преступной сети по отмыванию денег, задержав по делу 14 человек, которые являются «русской мафией». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По версии испанской полиции, в каждом из офисов группы находились «кассиры», которые ежедневно проводили финансовые операции. Уточняется, что объем подобных операций иногда достигал €300 тысяч.
Расследование велось с 2023 года, когда силовики выявили систему нелегальных финансовых потоков, якобы связанных с преступными группировками из России. В дальнейшем было установлено, что организация также действовала в Нидерландах, Эстонии, Литве и Италии.
Ранее сообщалось, что полиция острова Бали задержала основателя комплекса апартаментов PARQ Ubud — «русской деревни», популярной у россиян — Андре Фрея. По данным издания, задержание связано с нарушением правил по получению разрешений на землепользование, напоминает «Радиоточка НСН».
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