В Испании 155 человек пострадали в результате столкновения поездов

По данным издания, примерно в 07:50 пассажирский поезд, направлявшийся в Барселону, столкнулся с другим составом. Авария произошла на станции в нескольких километрах от Барселоны.

Отмечается, что около 155 человек получили легкие ранения. Троих раненых доставили в медицинские центры.

Причины ЧП пока не установлены.

