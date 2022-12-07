В Испании 155 человек пострадали в результате столкновения поездов
7 декабря 202212:43
Более 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии. Об этом пишет El Pais со ссылкой на испанскую железнодорожную сеть Renfe.
По данным издания, примерно в 07:50 пассажирский поезд, направлявшийся в Барселону, столкнулся с другим составом. Авария произошла на станции в нескольких километрах от Барселоны.
Отмечается, что около 155 человек получили легкие ранения. Троих раненых доставили в медицинские центры.
Причины ЧП пока не установлены.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 935 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 794 / сут.
- В Испании 155 человек пострадали в результате столкновения поездов
- Госдума одобрила МРОТ в размере 16 242 рубля в 2023 году
- Лавров: БРИКС может превратиться в объединение 15-17 стран
- Марочко: ВСУ ежедневно теряют около батальона солдат на артемовском направлении
- Путин провел телефонные переговоры с президентом ОАЭ
- В МИД заявили, что попытки исключить Россию из G20 обречены на провал
- ФСБ обвинила в госизмене ученого-геодезиста из Биробиджана
- Песков: Россия рассматривает различные варианты ответа на потолок цен на нефть
- Литва вслед за Латвией прекратит вещание «Дождя»
- СМИ: В Киеве неофициально признались в атаках беспилотников на российские аэродромы
7 декабря 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru