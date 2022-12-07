В Испании 155 человек пострадали в результате столкновения поездов

Более 150 человек пострадали в результате столкновения двух поездов в Каталонии. Об этом пишет El Pais со ссылкой на испанскую железнодорожную сеть Renfe.

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По данным издания, примерно в 07:50 пассажирский поезд, направлявшийся в Барселону, столкнулся с другим составом. Авария произошла на станции в нескольких километрах от Барселоны.

Отмечается, что около 155 человек получили легкие ранения. Троих раненых доставили в медицинские центры.

Причины ЧП пока не установлены.

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ФОТО: РИА Новости/Хавьер Луэнго
ТЕГИ:ДТППоездаБарселонаИспания
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