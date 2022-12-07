В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса

Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Донецкой народной республике, погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Один человек погиб, 10 пострадали в автоаварии в Астрахани

Инцидент произошел на автодороге Шахтерск - Торез, пишет РИА ФАН.

«Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом», - сообщил собеседник агентства.

Отмечается, что 16 человек погибли, трое пострадали, пишет RT. Раненые были госпитализированы.

На месте аварии работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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