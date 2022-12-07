В ДНР 16 человек погибли при столкновении грузовика и микроавтобуса
Грузовой автомобиль и микроавтобус столкнулись в Донецкой народной республике, погибли 16 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Инцидент произошел на автодороге Шахтерск - Торез, пишет РИА ФАН.
«Произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом», - сообщил собеседник агентства.
Отмечается, что 16 человек погибли, трое пострадали, пишет RT. Раненые были госпитализированы.
На месте аварии работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.
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