В Исландии произошло сильное землетрясение

Подземные колебания зарегистрированы в 17:15 (мск). Эпицентр землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы. Геофизики квалифицируют сейсмологическое событие как «очень сильное» землетрясение.

По данным американских сейсмологов, магнитуда толчков составила 5,3. Также они сообщили о том, что ранее основного зафиксировали предшествующий подземной толчок магнитудой 4,5 на расстоянии около 8-9 км южнее Рейкьявика.

