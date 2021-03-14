В Исландии произошло сильное землетрясение
В Исландии зафиксирован мощный земной толчок. В 27 км к юго-западу от Рейкьявика произошло землетрясение магнитудой 5,5. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.
Подземные колебания зарегистрированы в 17:15 (мск). Эпицентр землетрясения имел координаты 63.99 градуса северной широты и -22.37 градуса западной долготы. Геофизики квалифицируют сейсмологическое событие как «очень сильное» землетрясение.
По данным американских сейсмологов, магнитуда толчков составила 5,3. Также они сообщили о том, что ранее основного зафиксировали предшествующий подземной толчок магнитудой 4,5 на расстоянии около 8-9 км южнее Рейкьявика.
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