В Иркутской области загорелся лес на площади 10 тысяч гектаров

Сейчас в действующем состоянии находятся 15 пожаров, площадь которых составляет 7,7 тысяч гектаров. Спасателям удалось локализовать еще восемь возгораний на площади почти двух тысяч гектаров.

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зафиксировали 293 возгорания в лесах. Общая площадь пожаров превысила 80 тысяч гектаров.

