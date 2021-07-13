В Иркутской области загорелся лес на площади 10 тысяч гектаров

На севере Иркутской области горит лес на площади около 10 тысяч гектаров, сообщила пресс-служба правительства региона.

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Сейчас в действующем состоянии находятся 15 пожаров, площадь которых составляет 7,7 тысяч гектаров. Спасателям удалось локализовать еще восемь возгораний на площади почти двух тысяч гектаров.

С начала пожароопасного сезона в Иркутской области зафиксировали 293 возгорания в лесах. Общая площадь пожаров превысила 80 тысяч гектаров.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МЧСИркутская ОбластьЛесные Пожары
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