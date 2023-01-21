В Иркутской области загорелись бензовоз и железнодорожные цистерны

Информация о ЧП поступила в 12:11 (07:11 мск).

«По предварительным данным, огонь с загоревшегося бензовоза перешел на три цистерны железнодорожного состава, находящегося на территории», — говорится в сообщении в Telegram-канале регионального главка.

К ликвидации возгорания привлекли 35 человек и 7 автоцистерн. В 13:05 (08:05 по Москве) огонь локализовали, в 13:26 (08:26 мск) — ликвидировали. Пострадавших нет.

По данным МЧС, на месте ЧП произошло воспламенение горючей жидкости при заправке автоцистерны, основной причиной пожара называют нарушение требований пожарной безопасности при проведении работ.

