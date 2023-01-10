Локализован сильный пожар на северо-востоке Москвы. Видео

Столичный главк МЧС объявил о локализации крупного пожара на северо-востоке Москвы. В начале улицы Добролюбова в районе станции метро «Дмитровская» загорелся склад в здании автосервиса. В максимальном распространении огонь охватывал до двух тысяч квадратных метров.

Как сообщает специальный корреспондент НСН, в тушении принимают участие вертолёты. В МЧС подтвердили, что для борьбы с огнём привлечены две винтокрылые машины государственного казённого учреждения «Московский авиационный центр».

На месте происшествия развёрнут штаб пожаротушения, работает лаборатория для анализа проб воздуха. Здание, где произошёл пожар имеет разную высоту - 1-3 этажа. По уточнённым данным, более 200 человек покинули его до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В этом здании расположен также общежитие.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», информация о пострадавших не поступала.