Трех рыбаков унесло на лодке в открытое море на Сахалине

Сотрудники МЧС России приступили к поиску рыбаков, которых унесло в открытое море на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Около 50 рыбаков спасли со льдины в Приморье

По словам спасателей, предварительно, на надувной лодке заглох мотор. Инцидент произошел в районе мыса Свободный.

Специалисты МЧС приступили к обследованию акватории на плавсредствах. Кроме того, поисковые работы ведутся с вертолета Ми-8.

Ранее спасатели обнаружили тело девушки, которая, предположительно, утонула у берегов Сочи 16 июня, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
ТЕГИ:РоссияРыбаки

Горячие новости

Все новости

партнеры