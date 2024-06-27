Трех рыбаков унесло на лодке в открытое море на Сахалине
27 июня 202413:18
Сотрудники МЧС России приступили к поиску рыбаков, которых унесло в открытое море на Сахалине. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По словам спасателей, предварительно, на надувной лодке заглох мотор. Инцидент произошел в районе мыса Свободный.
Специалисты МЧС приступили к обследованию акватории на плавсредствах. Кроме того, поисковые работы ведутся с вертолета Ми-8.
Ранее спасатели обнаружили тело девушки, которая, предположительно, утонула у берегов Сочи 16 июня, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru